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5 партій отримали майже 71 млн гривень від НАЗК

Понеділок, 10 жовтня 2016, 18:28

Національне агентство запобігання корупції надало державне фінансування статутної діяльності п'ятьом партіям у VІ кварталі.

Про це йдеться у повідомленні відомства у понеділок.

Відповідно,  "Народний фронт" отримає 25 млн 136 тис. 400 грн., "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 24 млн 771 тис. 800 грн., "Об’єднання "Самопоміч" - 12 млн 461 тис. 650 грн., "Радикальна Партія Олега Ляшка" - 8 млн 453 тис. 925 грн.

Тож, у VІ кварталі поточного року на фінансування статутної діяльності політичних партій з державного бюджету виділено 70 млн 823 тис. 775 грн., передбачених вищезазначеною статтею Закону.

Як відомо, 22 вересня Нацагентство з питань запобігання корупції схвалило виділення 71 млн грн чотирьом парламентським партіям.

Партія "Батьківщина" не надала до Агентства своєї позиції щодо держфінансування (НАЗК не має ні офіційної відмови, ні згоди на отримання партією коштів). Партія "Опозиційний блок", попри публічну заяву про відмову від фінансування, так і не надала до Агентства заяву у паперовому вигляді.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак закликала експертів і громадськість долучитися до перевірки звітів партій від початку їх державного фінансування.

8 жовтня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання і протидії політичній корупції (№2123а), який встановив державне фінансування політичних партій з 1 липня 2016 року.

Українська правда

Теми: НАЗКпартіїгроші
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