Число жертв трагедии в Берлине возросло до 12

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Вторник, 20 декабря 2016, 03:22

Подтверждена гибель 12 человек в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке на западе Берлина, еще 48 ранены.

Об этом сообщила полиция Берлина в twitter.

Как известно, 19 декабря в берлинском районе Шарлоттенбург грузовик въехал в толпу людей, отдыхавших на рождественской ярмарке. Тогда сообщалось о по меньшей мере девяти погибших и более 50 раненых.

Грузовик, на котором совершен наезд, принадлежит польской транспортной компании, но ее владелец, Андрей Журавский, утверждает, что за рулем был не его штатный водитель.

Правоохранительные органы установили, что в кабине грузовика, который проехал по базару 50-80 метров, находилось два человека. Один из них, находившийся на пассажирском месте, обнаружен мертвым.

Впоследствии появилась информация об аресте лица, управлявшего транспортным средством.

По данным СМИ человек, который мог быть за рулем грузовика, прибыл в Германию в феврале 2016 как беженец.

Как сообщила The Washington Times, ИГИЛ взяла на себя ответственность за этот теракт.

Темы: Германия терроризм
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