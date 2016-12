Число жертв трагедии в Берлине возросло до 12

Подтверждена гибель 12 человек в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке на западе Берлина, еще 48 ранены.

Об этом сообщила полиция Берлина в twitter.

