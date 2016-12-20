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ЗМІ: за кермом вантажівки в Берліні був біженець

Вівторок, 20 грудня 2016, 02:05

Чоловік, який міг бути за кермом вантажівки, прибув до Німеччини в лютому 2016 року як біженець.

Про це пише DW.com.

За даними німецького видання Die Welt, він приїхав із Пакистану. Як пише dpa, встановити його особу правоохоронцям заважає той факт, що чоловік неодноразово змінював своє ім'я.

Раніше стало відомо, що вантажівка, якою скоєно наїзд, належить польській транспортній компанії, але її власник, Андрій Журавський, стверджує, що за кермом був не її штатний водій.

За словами Журавського, водієм машини був його двоюрідний брат, уточнив, що він – досвідчений шофер та не міг такого зробити. Він додав, що тільки що розмовляв з дружиною водія вантажівки - вона сказала, що вже 16 годин не може додзвонитися до свого чоловіка.

Вантажівка перевозила сталеві конструкції вагою 25 тон. 19 грудня їх мали віддати замовнику, проте клієнт переніс зустріч на четвер.

Нагадаєм, ввечорі 19 грудня у берлінському районі Шарлоттенбург вантажівка в'їхала у натовп людей, які відпочивали на різдвяному ярмарку. Щонайменше дев'ять людей загинуло, більше 50 отримали поранення.

Водій транспортного засобу зник. Згодом з'явилася інформація про його арешт. 

Як повідомила The Washington Times, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.

Теми: Німеччинатероризм
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