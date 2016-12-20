В Москве найден мертвым российский дипломат

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Вторник, 20 декабря 2016, 14:15

19 декабря в Москве погиб главный советник Латиноамериканского департамента МИД РФ Петр Польшиков.

Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

"Выяснением обстоятельств трагедии сейчас занимаются российские правоохранительные органы. В предварительном плане речь идет о несчастном случае, не связанном со служебной деятельностью погибшего", – сказано в сообщении.

В свою очередь агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник называет погибшего бывшим сотрудником МИДа. По данным агентства, тело было найдено в квартире на юге Москвы.

"По его (источника – ред.) словам, мужчина работал в ведомстве давно, а в последнее время был безработным. Рядом с погибшим полицейские нашли травматический пистолет и гильзы.

В пресс-службе москвоского главка МВД подтвердили факт обнаружения тела в квартире на Балаклавском проспекте, не уточнив подробностей.

Как известно, в понедельник в столице Турции Анкаре был застрелен посол России в этой стране Андрей Карлов. Его убил 22-летний сотрудник турецкой полиции во время речи посла на открытии выставки. После выстрелов он начал кричать, что убийство является местью за действия России в Сирии.

Украинская правда

Темы: Росcия МИД убийство
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