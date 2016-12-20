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Стали известны подробности об убийце посла РФ в Турции

Вторник, 20 декабря 2016, 10:05
Стали известны подробности об убийце посла РФ в Турции

Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, расстреляв дипломата РФ Андрея Карлова, разразился речью, из которой следует, что нападение было связано с российской операцией в Сирии.

Об этом пишет в среду издание "Медуза".

По данным журналистов, Мевлют Алтынташ родился в 1994 году в провинции Айдын. В 2014-м он окончил полицейскую школу в Измире и поступил на работу в спецназ в Анкаре – подразделение, участвующее в разгоне демонстраций.

В момент убийства он был не при исполнении, но, по некоторым данным, использовал свой жетон, чтобы пройти с оружием на выставку, где выступал российский посол.

После убийства Карлова Алтынташ выкрикивал лозунги в защиту Сирии. На смеси арабского и турецкого языков он прокричал:

"Аллах акбар! Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию! Только смерть меня остановит. Все, кто участвовали в гнете, заплатят за это – один за другим".

Затем Алтынташа застрелили прибывшие на место полицейские. Издание отмечает, что этот или похожий лозунг обычно используют боевики "Фронта ан-Нусра", сирийского подразделения "Аль-Каеды", которое до последнего времени контролировало восточный Алеппо, но затем было выбито из города сирийскими войсками при поддержке России.

Турецкие власти рассматривают в качестве основной версии причастность Алтынташа к движению гюленистов, сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в попытке госпереворота в июле 2016 года.

Как рассказали в парламенте, Алтынташ никогда не был в Сирии и не замечен в связях с сирийскими группировками; при этом он учился в одной из школ, созданной движением Гюлена, а во время попытки переворота в Турции на два дня ушел в отпуск.

Сам Гюлен, живущий в США, отверг причастность к убийству российского посла, назвав подобные заявления "смехотворными".

Полиция проверяет родственников и соседей Алтынташа. Уже задержаны его отец, мать и сестра. Полицейские также взяли под стражу соседа Алтынташа, который также служит в спецназе Анкары. Об их участии в покушении на посла ничего не сообщается.

В квартире Алтынташа провели обыск, изъяв всю технику. Российский следственный комитет расследует убийство посла Андрея Карлова как акт международного терроризма.

В Турции назвали атаку на российского посла провокацией. Турецкие власти считают, что это зачинщики июльского госпереворота пытались подорвать отношения с Россией.

Анкара заявила о продолжении дипломатии с РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурцияРосcияСирия
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