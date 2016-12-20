На госсекретаря Минфина подался экс-помощник Азарова

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Вторник, 20 декабря 2016, 14:27

На должность государственного секретаря в Министерстве финансов претендуют 10 кандидатов, среди которых четверо работают в структурах Минфина.

Согласно мониторингу "ДоброЧесно", на эту должность, в частности, претендует руководитель патронатной службы Минфина Денис Улютин, который когда-то работал помощником экс-премьера Николая Азарова, также помощником экс-"регионала" Николая Янковского.

Также подался на конкурс заместитель министра финансов – руководитель аппарата Евгений Капинус, который является соучредителем благотворительной организации "Центр реформ". Его жена была помощницей Ксении Ляпиной и является сооснователем инвестиционно-консалтингового центра "Кен".

Претендует на кресло и директор юридического департамента Минфина Ярослав Матузка, который также является членом наблюдательного совета "Укргазбанка". Его жена работает в "Укргазбанке".

Среди претендентов – и главный специалист отдела финансов энергетики управления финансов ТЭК департамента финансов промышленности Минфина Олег Гончаренко. В публичных скандалах не замечен.

Представитель Национального банка в Херсонской области Андрей Градиль также подался на конкурс.

Другой претендент Виктор Буковинский – безработный. Его отец в 1999 году был первым заместителем министра финансов, а с 2000 – руководителем аппарата Совета НБУ. А брат господина Виктора – бывший заместитель главы правления "Укпромбанка" и бывший заместитель главы правления "Радикал Банка", близкого к семье Виктора Януковича.

Советник главы Киевской областной госадминистрации Андрей Дихтярук в свое время возглавлял ГНА в Волынской области и был заместителем главы ГНА в Черкасской области. По данным СМИ, в 2011 году его задержали при получении 80 000 гривен взятки, но дело закрыто.

Кроме того, этот мужчина был советником главы Киевской ОГА Максима Мельничука, которого подозревают в вымогании 200 000 гривен взятки, а также  помощником нардепа Юрия Савчука, которого считают приближенным к бизнес-группе "Приват".

Еще один претендент – Лариса Луковина – была финансовым директором обанкротившегося банка "Киевская Русь", соучредителем ООО "Кинг-медиа", которое владеет финансовой компанией "Макси капитал групп", которой банк "Киевская Русь" продавал кредиты.

Николай Петрусенко является старшим экспертом по премиум банкінгу (заместитель начальника отделения) "OTP Банка".

А Юлия Пашко является менеджером проектов благотворительного фонда "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе". Ее отец Игорь Пашко – глава Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Алена Рощенко, УП

Темы: госсекретари Минфин кадры
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