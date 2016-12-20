На держсекретаря Мінфіну подався екс-помічник Азарова

На посаду державного секретаря в Міністерстві фінансів претендують 10 кандидатів, серед яких четверо працюють у структурах Мінфіну.

Відповідно до моніторингу "ДоброЧесно", на цю посаду, зокрема, претендує керівник патронатної служби Мінфіну Денис Улютін, який колись працював помічником екс-прем’єра Миколи Азарова, також помічником екс-"регіонала" Миколи Янковського.

Також подався на конкурс заступник міністра фінансів – керівник апарату Євгеній Капінус, який є співзасновником благодійної організації "Центр реформ". Його дружина була помічницею Ксенії Ляпіної і є співзасновницею інвестиційно-консалтингового центру "Кен".

Претендує на крісло і директор юридичного департаменту Мінфіну Ярослав Матузка, який також є членом наглядової ради "Укргазбанку". Його дружина працює в "Укргазбанку".

Серед претендентів – і головний спеціаліст відділу фінансів енергетики управління фінансів ПЕК департаменту фінансів промисловості Мінфіну Олег Гончаренко. У публічних скандалах не помічений.

Представник Національного банку в Херсонській області Андрій Граділь також подався на конкурс.

Інший претендент Віктор Буковинський – безробітний. Його батько у 1999 році був першим заступником міністра фінансів, а з 2000 – керівником апарату Ради НБУ. А брат пана Віктора – колишній заступник голови правління "Укпромбанку" і колишній заступник голови правління "Радикал Банку", близького до сім’ї Віктора Януковича.

Радник голови Київської обласної держадміністрації Андрій Діхтярук свого часу очолював ДПА у Волинській області й був заступником голови ДПА у Черкаській області. За даними ЗМІ, у 2011 році його затримали при отриманні 80 000 гривень хабара, але справу закрито.

Крім того, цей чоловік був радником голови Київської ОДА Максима Мельничука, якого підозрюють у вимаганні 200 000 гривень хабара, а також помічником нардепа Юрія Савчука, якого вважають наближеним до бізнес-групи "Приват".

Ще один претендент – Лариса Луковіна – була фінансовим директором збанкрутілого банку "Київська Русь", співзасновником ТОВ "Кінг-медіа", яке володіє фінансовою компанією "Максі капітал груп", якій банк "Київська Русь" продавав кредити.

Микола Петрусенко є старшим експертом із преміум банкінгу (заступник начальника відділення) "OTP Банку".

А Юлія Пашко є менеджером проектів благодійного фонду "Центр вільної економіки імені Кахи Бендукідзе". Її батько Ігор Пашко – голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Олена Рощенко, УП