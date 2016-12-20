Нардепы запустили друга в друга бутылкой и ручкой, обсуждая бюджет

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Вторник, 20 декабря 2016, 17:18

В ходе заседания налогового комитета Рады между нардепами произошла ссора. Они бросали друг в друга предметы.

Дискуссия возникла во время обсуждения выносящегося на второе чтение законопроекта №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (об улучшении инвестиционного климата в Украине".

Первый заместитель главы комитета Андрей Журжий (фракция "Самопомич") бросил в одного из коллег ручкой, на что тот ответил пластиковой бутылкой.

На заседании комитета присутствуют первый вице-премьер - глава Минэкономиразвития Степан Кубив и министр финансов Александр Данилюк.

Как сообщалось, законопроект №5368 вместе с законопроектами №5131 о правках в Бюджетный кодекс (об усовершенствовании составления и исполнения бюджетов) и №5132 о правках в Налоговый кодекс (об обеспечении сбалансированности бюджетный поступлений в 2017 году) являются базовыми для принятия госбюджета-2017 и ранее были приняты в первом чтении.

Комитет уже рекомендовал проекты №5131 и №5132 для принятия в целом. Как сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, в настоящее время тексты документов раздаются депутатам, чтобы провести их слушания в парламенте еще во вторник.

Интерфакс-Украина

Темы: бюджет
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