Нардепи запустили один в одного пляшкою і ручкою

У ході засідання податкового комітету Ради між нардепами сталася сварка. Вони кидали один в одного предмети.

Дискусія виникла під час обговорення законопроекту №5368 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні", який має бути винесено на друге читання.

Перший заступник голови комітету Андрій Журжій (фракція "Самопоміч") кинув у одного з колег ручкою, на що той відповів пластиковою пляшкою.

На засіданні комітету присутні перший віце-прем'єр- глава Мінекономрозвитку Степан Кубів і міністр фінансів Олександр Данилюк.

Як повідомлялося, законопроект №5368 разом із законопроектами №5131 про правки до Бюджетного кодексу (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів) і №5132 про правки до Податкового кодексу (щодо забезпечення збалансованості бюджетний надходжень в 2017 році) є базовими для прийняття держбюджету-2017 і раніше були ухвалені в першому читанні.

Комітет вже рекомендував проекти №5131 і №5132 для прийняття в цілому. Як повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій, зараз тексти документів роздаються депутатам, щоб провести слухання в парламенті ще у вівторок.

Інтерфакс-Україна