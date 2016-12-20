Новинский не будет оспаривать снятие с него неприкосновенности

496 просмотров
0
Вторник, 20 декабря 2016, 17:40

Защита депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского не видит оснований оспаривать в суде снятие с него неприкосновенности.

Об этом во вторник заявил его адвокат Олег Татаров, передают Украинские новости.

"Для того, чтобы обжаловать постановление (Рады о снятии неприкосновенности – ред.) нужно, чтобы были какие-то конкретные основания для обжалования. Например, нарушение процедуры голосования. Пока процесс идет", - сказал адвокат.

Татаров также сообщил, что предоставление статуса подозреваемого Новинскому увеличило бы возможности защиты, в частности, касательно доступа к материалам дела.

В данный момент, по словам адвоката, Новинский находится в статусе свидетеля.

Также Татаров сообщил, что еще не подал иск против генерального прокурора Юрия Луценко, оскорбившего его на заседании регламентного комитета парламента.

"Иск не подан. Подать его может только один человек - это я", - подчеркнул он.

Адвокат сказал, что еще не определился с необходимостью подачи соответствующего иска.

Как известно, 6 декабря Генпрокурор Юрий Луценко обозвал адвоката нардепа Вадима Новинского Олега Татарова "с*кой неправославной".

8 декабря Верховная Рада 228 голосами дала добро генпрокурору Юрию Луценко на привлечение "православного олигарха" к уголовной ответственности.

Подробнее о деле Новинского читайте в статье: "Залезть в душу. Как Совет забрала неприкосновенность в Новинского".

Темы: Новинский Луценко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Залезть в душу. Как Рада лишала неприкосновенности Новинского 9 декабря 2016, 10:47
Денисенко заявил, что уходит из "Укропа" из-за позиции по Новинскому 8 декабря 2016, 13:50
Луценко говорит, что паспорт Новинского к делу не относится 8 декабря 2016, 13:05
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В финал конкурса на главу Одесской ОГА вышел нардеп-радикал и еще четверо
Онищенко заявил, что полиграф подтвердил правдивость его обвинений
АМКУ обязал Киевсовет отменить запрет на продажу алкоголя ночью
Пять месяцев после убийства Шеремета: Результатов нет, следствие продолжается
Все новости
Образование

Как сделать хорошую школу?

Книги

Куры, зубры, собаки, пчелы и цветы: особенные детские книги 2016 года