Боевики активно били на Мариупольском направлении – штаб

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Вторник, 20 декабря 2016, 18:52

В течение вторника боевики совершили 9 обстрелов позиций ВСУ. Большинство пришлось на Мариупольское направление.

Об этом сообщает штаб АТО.

"С нуля часов и до 18 боевики совершили 9 обстрелов наших позиций. Большинство из них – на Мариупольском направлении. Из минометов оккупанты вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов различных систем по Талаковке, а по Березововому – из гранатометов и вооружения БМП", - сказано в сообщении.

При этом на Луганском направлении также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Сизое.

"А на Донецком с 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по нашим позициям в районе Луганского, на Светлодарской дуге", - отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны сообщало, что во вторник в первой половине дня подразделения Вооруженных сил Украины дали отпор незаконным вооруженным группировкам во время попытки нападения на украинские позиции в районе города Светлодарск Бахмутского района Донецкой области.

Украинская правда

Темы: АТО
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Комментарии — 2
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IP: 194.9.71.---ReAlex20.12.2016 21:36
David Gozman: Рассказал военнослужащий ВСУ с позывными «Няма».
Тебе это по сепар-ТВ сказали?
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IP: 93.106.92.---David Gozman20.12.2016 19:21
Вчера под Дебальцево: «У нас 25 «двухсотых» было только за три часа боя. Это подтвержденная информация, я это лично видел. И где-то 35 «трехсотых» (раненые). Нас только шестеро, которые вышли из этого наступления», — рассказал военнослужащий ВСУ с позывными «Няма».
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