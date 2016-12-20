Бойовики активно били на Маріупольському напрямку – штаб

1046 переглядів
1
Вівторок, 20 грудня 2016, 18:52

Упродовж вівторка бойовики здійснили 9 обстрілів позицій ЗСУ. Більшість припала на Маріупольський напрямок.

Про це повідомляє штаб АТО.

"З нуля годин і до 18 бойовики здійснили 9 обстрілів наших позицій. Більшість з них – на Маріупольському напрямку. З мінометів окупанти вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів різних систем – по Талаківці, а по Березовому – з гранатометів та озброєння БМП", - сказано у повідомленні.

При цьому на Луганському напрямку також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Сизе.

"А на Донецькому зі 122-міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського, що на Світлодарській дузі", - зазначається у повідомленні.

Раніше Міноборони повідомляло, що у вівторок в першій половині дня підрозділи Збройних сил України дали відсіч незаконним збройним угрупованням під час спроби нападу на українські позиції в районі міста Світлодарськ Бахмутського району Донецької області.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Сім'ї зниклих учасників АТО хочуть групу в рамках Мінська 20 грудня 2016, 14:16
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 9 поранено, 8 контужено – штаб 20 грудня 2016, 13:00
Сили АТО відбили атаку бойовиків під Світлодарськом – Міноборони 20 грудня 2016, 12:22
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.106.92.---David Gozman20.12.2016 19:21
Вчера под Дебальцево: «У нас 25 «двухсотых» было только за три часа боя. Это подтвержденная информация, я это лично видел. И где-то 35 «трехсотых» (раненые). Нас только шестеро, которые вышли из этого наступления», — рассказал военнослужащий ВСУ с позывными «Няма».
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
ВР дозволила додаткові гарантії вкладникам Приватбанку
Стало відомо, хто замінить Саакашвілі на посаді губернатора
У фінал конкурсу на голову Одеської ОДА вийшов нардеп-радикал та ще четверо
Онищенко заявив, що поліграф підтвердив правдивість його звинувачень
Усі новини
Лінки тижня

Про візуальні тренди, моделей зі снігу і про те, які гарні речі існують в світі

Книги

Кури, зубри, собаки, бджоли та квіти: особливі дитячі книжки 2016 року