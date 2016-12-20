В Москве задержали журналиста "Радио Свобода"

5109 просмотров
0
Вторник, 20 декабря 2016, 19:39

Полиция задержала на Мясницкой улице в Москве журналиста "Радио Свобода" Ивана Воронина и еще семь человек, шестеро из которых — гражданские активисты.

Об этом сообщается на сайте проекта "ОВД-Инфо" со ссылкой на самих задержанных.

Согласно информации, журналист и активисты были задержаны "во время прогулки".

Их привезли к отделу полиции по району Китай-город, затем, по словам одного из задержанных Сергея Ожича, повезли к ОВД Тверского района, а потом — Красносельского.

По словам другого - Пьера Хеффнера, задержаниям предшествовало нападение на него.

Как утверждает Хеффнер, когда он снимал активистов, "полицейский в штатском" ударил его и попытался разбить его айфон. О задержании Хеффнера сообщили в генеральное консульство Франции, написал Ожич.

В пресс-службе УВД по Центральному административному округу Москвы сказали, что не располагают информацией о задержаниях на Мясницкой улице, и посоветовали обратиться в пресс-службу столичного главка полиции. Дозвониться туда журналистам "Дождя" не удалось.

Через несколько часов "Новая газета" сообщила, что задержанных отпустили. Накануне задержания активисты планировали провести акцию, но им этого не удалось сделать.

Дождь

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
США расширили санкции против РФ из-за ее роли в конфликте в Украине
ВР разрешила дополнительные гарантии вкладчикам Приватбанка и Укрэксимбанка
Стало известно, кто заменит Саакашвили на посту губернатора
В финал конкурса на главу Одесской ОГА вышел нардеп-радикал и еще четверо
Все новости
Линки недели

О визуальных трендах, моделях из снега и о том, какие красивые вещи существуют в мире

Э-Шарж

Без паники, деньги есть!