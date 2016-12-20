В Москве задержали журналиста "Радио Свобода"

Полиция задержала на Мясницкой улице в Москве журналиста "Радио Свобода" Ивана Воронина и еще семь человек, шестеро из которых — гражданские активисты.

Об этом сообщается на сайте проекта "ОВД-Инфо" со ссылкой на самих задержанных.

Согласно информации, журналист и активисты были задержаны "во время прогулки".

Их привезли к отделу полиции по району Китай-город, затем, по словам одного из задержанных Сергея Ожича, повезли к ОВД Тверского района, а потом — Красносельского.

По словам другого - Пьера Хеффнера, задержаниям предшествовало нападение на него.

Как утверждает Хеффнер, когда он снимал активистов, "полицейский в штатском" ударил его и попытался разбить его айфон. О задержании Хеффнера сообщили в генеральное консульство Франции, написал Ожич.

В пресс-службе УВД по Центральному административному округу Москвы сказали, что не располагают информацией о задержаниях на Мясницкой улице, и посоветовали обратиться в пресс-службу столичного главка полиции. Дозвониться туда журналистам "Дождя" не удалось.

Через несколько часов "Новая газета" сообщила, что задержанных отпустили. Накануне задержания активисты планировали провести акцию, но им этого не удалось сделать.

Дождь