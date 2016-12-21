В Луганской области произошло ДТП, пострадали военные

1065 просмотров
0
Среда, 21 декабря 2016, 01:11

Утром 20 декабря в поселке Варваровка, Кременского района Луганской области произошло ДТП, в котором пострадали четверо украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

 "По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса "Mercedes Benz", житель Донецкой области, двигаясь из города Старобельск в направлении города Рубежное, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил боковое столкновение с военным автомобилем "УАЗ-3741", под управлением 43-летнего водителя, жителя Днепропетровской области, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля "УАЗ-3741" (военнослужащие ВСУ) получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. В автобусе никто не пострадал.

Материалы по данному факту ДТП внесены в ЕРДР, открыто уголовное производство по статье 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное следствие.

 
Темы: ДТП Вооруженные силы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Савченко попала в ДТП в Одесской области 15 декабря 2016, 20:26
В центре Днипра трактор смял более 10 авто: есть пострадавшие 14 декабря 2016, 17:57
Полиция выдала ложное сообщение об экс-чиновнике, устроившего ДТП 12 декабря 2016, 19:15
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Парубий снова объявил перерыв в работе ВР
Рада приняла закон о создании Финполиции и единого реестра НДС
Порошенко и Яценюк прибыли в Раду - нардеп
Заседание бюджетного комитета так и не началось
Все новости
Сны

Школа, падение, секс: опрос выявил самые распространенные сны

Фото

15 победителей фотоконкурса «Вики любит памятники"