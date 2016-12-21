У Луганській області сталося ДТП, постраждали військові

Вранці 20 грудня в селищі Варварівка, Кремінського району Луганської області сталася ДТП, в якій постраждали четверо українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба поліції Луганській області.

"За попередніми даними, 40-річний водій автобусу "Mercedes Benz", мешканець Донецької області, рухаючись з міста Старобільськ у напрямку міста Рубіжне, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв бокове зіткнення з військовим автомобілем "УАЗ-3741", під керуванням 43-річного водія, мешканця Дніпропетровської області, який рухався у зустрічному напрямку", - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП водій і три пасажири автомобіля "УАЗ-3741" (військовослужбовці ЗСУ) отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всі постраждалі госпіталізовані. В автобусі ніхто не постраждав.

Матеріали за даним фактом ДТП внесені в ЕРДР, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Проводиться досудове слідство.