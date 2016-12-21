Италия выделит Украине €1 млн гумпомощи

1558 просмотров
0
Среда, 21 декабря 2016, 05:28

Италия решила выделить 1 млн евро гуманитарной помощи для пострадавших в зоне конфликта и разминирования Донбасса.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Италии, передают Українські Новини.

"Италия одобрила экстренный взнос в размере 1 млн евро, разделенный на два пакета финансирования", - сказано в нем.

Так, первоначальный взнос в размере 700 тыс. евро будет выделен в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) для распределения продовольственных пайков и денежной помощи наиболее уязвимым слоям гражданского населения для того, чтобы уменьшить воздействие на людей конфликта, который происходит на востоке Украины.

Еще 300 тыс. евро будут выплачены ЮНИСЕФ для финансирования гуманитарного проекта по разминированию.

Темы: Италия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Италия заблокировала попытку продления санкций против РФ на год 16 декабря 2016, 18:55
Премьер Италии официально подал в отставку 8 декабря 2016, 03:45
Конституционный референдум в Италии: нет, это не новый Brexit 6 декабря 2016, 16:49
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ-2017
Парубий снова объявил перерыв в работе ВР
Рада приняла закон о создании Финполиции и единого реестра НДС
Порошенко и Яценюк прибыли в Раду - нардеп
Все новости
От создателей

Мясная лавка и кафе. Первое заведение в Киеве, где сразу приготовят выбранное покупателем мясо

Ближе к Санте

Фотограф переместила тяжелобольных детей на Северный полюс