Італія виділить Україні €1 млрд гумдопомоги

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Середа, 21 грудня 2016, 05:28

Італія вирішила виділити 1 млн євро гуманітарної допомоги для постраждалих в зоні конфлікту і розмінування Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Італії, передають Українські Новини.

"Італія схвалила екстрений внесок в розмірі 1 млн євро, розділений на два пакети фінансування", - сказано в ньому.

Так, початковий внесок у розмірі 700 тис. євро буде виділено в рамках Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) для розподілу продовольчих пайків та грошової допомоги найбільш вразливим верствам цивільного населення для того, щоб зменшити вплив на людей конфлікту, який відбувається на сході України.

Ще 300 тис. євро будуть виплачені ЮНІСЕФ для фінансування гуманітарного проекту з розмінування.

Теми: Італія
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