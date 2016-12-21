АТО: 33 обстрела, боевики били из БМП и тяжелой артиллерии

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Среда, 21 декабря 2016, 06:31

За прошедшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из артиллерии сепаратисты обстреливали Лебединское, а из минометов вели огонь по Красногоровке, Новотроицкому, Широкино, Тарамчуку, Березовому и Лебединскому. Из гранатометов различных систем боевики били по Талаковке. По Березовому и Новотроицкому также стреляли из гранатометов и вооружения БМП.

На Луганском направлении из минометов и гранатометов террористы били по Новозвановке, Станице Луганской и Новоалександровке. Также из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Сизое. По Станице Луганской огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии сепаратисты вели огонь по позициям сил АТО в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов они били по Авдеевке и Луганскому.

Темы: АТО Донбасс
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