АТО: 33 обстріли, бойовики били з БМП і важкої артилерії

За минулу добу бойовики 33 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з артилерії сепаратисти обстрілювали Лебединське, а з мінометів вели вогонь по Красногорівці, Новотроїцькому, Широкиному, Тарамчуку, Березовому і Лебединському. З гранатометів різних систем бойовики били по Талаківці. По Березовому і Новотроїцькому також стріляли з гранатометів і озброєння БМП.

На Луганському напрямку з мінометів і гранатометів терористи били по Новозванівці, Станиці Луганській і Новоолександрівці. Також з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Сизе. По Станиці Луганській вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку з 122-міліметрової артилерії сепаратисти вели вогонь по позиціях сил АТО в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів вони били по Авдіївці та Луганському.