СМИ: Верхняя палата парламента Нидерландов поддержит ассоциацию с Украиной

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Среда, 21 декабря 2016, 07:41

Верхняя палата парламента Нидерландов поддержит ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом сообщает Telegraaf, передает "Новое время".

По данным источников телеканала, фракция Христианско-демократического призыва (ХДП) в Сенате готова поддержать решение, найденное премьер-министром Марком Рютте.

"Зная, какую важность играет Соглашение, депутаты ХДП в Сенате проголосуют за ратификацию", - говорится в сообщении.

В нижней палате парламента правительство без сомнений получит большинство голосов, утверждает СМИ.

Вместе с тем, и Нидерландская оппозиционная партия D66 выразила поддержку договоренностям, достигнутым правительством Нидерландов и странами ЕС для завершения ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сообщает голландское издание nu.nl.

Ранее о поддержке договоренностей заявила оппозиционная партия GroenLinks.

Как отмечает издание, готовность D66 поддержать две коалиционные партии VVD и PVdA пока не дает правительству страны большинства в сенате Нидерландов. Для получения большинства не хватает двух голосов.

В то же время, по данным издания, есть ожидания, что сенаторы от другой оппозиционной партии CDA, несмотря на позицию лидера партии, который заявлял о необходимости ввести отрицательные результаты референдума, во время голосования поддержат ратификацию соглашения, что даст большинство в Верхней палате парламента.

Темы: ассоциация ЕС
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