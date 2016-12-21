ЗМІ: Верхня палата парламенту Нідерландів підтримає асоціацію з Україною

Верхня палата парламенту Нідерландів підтримає ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.

Про це повідомляє Telegraaf, передає "Новое время".

За даними джерел телеканалу, фракція Християнсько-демократичного заклику (ХДЗ) в Сенаті готова підтримати рішення, знайдене прем'єр-міністром Марком Рютте.

"Знаючи, яку важливість грає Угода, депутати ХДЗ в Сенаті проголосують за ратифікацію", - йдеться в повідомленні.

У нижній палаті парламенту уряд без сумнівів отримає більшість голосів, стверджує ЗМІ.

Разом з тим, і Нідерландська опозиційна партія D66 висловила підтримку домовленостям, досягнутим урядом Нідерландів і країнами ЄС для завершення ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, повідомляє голландське видання nu.nl.

Раніше про підтримку домовленостей заявила опозиційна партія GroenLinks.

Як зазначає видання, готовність D66 підтримати дві коаліційні партії VVD і PVdA поки не дає уряду країни більшості в сенаті Нідерландів. Для отримання більшості не вистачає двох голосів.

У той же час, за даними видання, є очікування, що сенатори від іншої опозиційної партії CDA, незважаючи на позицію лідера партії, який заявляв про необхідність ввести негативні результати референдуму, під час голосування підтримають ратифікацію угоди, що дасть більшість у Верхній палаті парламенту.