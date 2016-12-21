Семьи заложников получат выплаты от государства – Геращенко

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Среда, 21 декабря 2016, 11:15

Семьи украинских военных, которые находятся в плену боевиков, уже на следующей неделе должны получить выплаты от государства.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, соответствующий вопрос она обсудила во время "бюджетной ночи" с премьером Владимиром Гройсманом и министром обороны Степаном Полтораком.

"Владимир Гройсман заверил, что уже подписал все соответствующие нормативные акты, а Степан Полторак проинформировал, что МО направило на эти выплаты 8 млн грн. На следующей неделе военные части и подразделения, к которым относятся ребята, которые незаконно удерживаются в ОРДЛО, должны осуществить соответствующие перерасчеты и выплаты семьям", – сообщила она.

Геращенко добавила, что будет следить за этой ситуацией и проверит, получили ли семьи все выплаты.

Олег Шанковский, УП

Темы: АТО заложники Геращенко выплаты
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