Семьи заложников получат выплаты от государства – Геращенко

Семьи украинских военных, которые находятся в плену боевиков, уже на следующей неделе должны получить выплаты от государства.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, соответствующий вопрос она обсудила во время "бюджетной ночи" с премьером Владимиром Гройсманом и министром обороны Степаном Полтораком.

"Владимир Гройсман заверил, что уже подписал все соответствующие нормативные акты, а Степан Полторак проинформировал, что МО направило на эти выплаты 8 млн грн. На следующей неделе военные части и подразделения, к которым относятся ребята, которые незаконно удерживаются в ОРДЛО, должны осуществить соответствующие перерасчеты и выплаты семьям", – сообщила она.

Геращенко добавила, что будет следить за этой ситуацией и проверит, получили ли семьи все выплаты.

Олег Шанковский, УП