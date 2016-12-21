"Стена": на Харьковщине сделали половину, на Луганщине лишь начали
В Харьковской области выполнили уже половину работ по обустройству границы с Российской Федерацией, а на Луганщине такие работы только начали
Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко в интервью газете "Голос Украины".
В целом "речь идет об интеллектуальной модели охраны государственной границы Украины", которая позволит и контролировать линию государственной границы он-лайн, и оперативно реагировать в случае нарушения.
"Что касается инженерно-технического обустройства, то мы его осуществляем согласно плану, утвержденному правительством в мае 2015 года", – сказал Назаренко.
"Проект финансируется из государственного бюджета. Сейчас ведутся плановые мероприятия по его выполнению на территории Харьковской и Луганской областей", – отметил он.
"В Харьковской области выполнено уже более 50% работ. В Луганской области работы только начали. А участок отдела "Дергачи" на Харьковщине использовали как полигон для испытания технических новаций, которые сейчас совместно с научными работниками внедряем на нашей границе", – сообщил он.
Глава Пограничной службы проинформировал, что "на сегодняшний день оборудовано 264,6 км противотанковых рвов, 111,8 км рокадных дорог, 40,6 км контрольно-следовой полосы, 75,7 км заградительного забора".
"Приобрели и уже используем четыре боевых модуля. Оборудовали комплексную систему защиты и контроля государственной границы в большей части Харьковской области", – сказал он.
"После внедрения системы визуально-технического наблюдения на тех участках, которые обустроили -- в частности, на отделе "Дергачи" и соседних, количество нарушений минимизировано", – заявил Назаренко.
При этом он пожаловался, что "финансирование достаточно ограниченное и не позволяет в полном объеме выполнять проект".
"В 2015-м из бюджета при проекте почти 1 миллиард гривен было выделено лишь 400 миллионов. В этом году при проекте 1,200 миллиарда гривен нам выделено только 200 миллионов, на сегодняшний день профинансировано 175 миллионов", – сказал он.
"Также остается неурегулированным вопрос об отводе земельных участков -- так называемых земель обороны вдоль линии государственной границы", – добавил руководитель пограничников.
Алена Рощенко, УП
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