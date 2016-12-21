За сутки в зоне АТО двое погибших, раненные и контуженные

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Среда, 21 декабря 2016, 12:49

За сутки с 20 декабря на востоке Украине вследствие боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на ежедневном брифинге в среду, 21 декабря.

"За прошедшие сутки вследствие активных боевых действий двое наших украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения, еще четверо – контузию", – сказал он.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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