Порошенко и Кононенко ночью приехали в СБУ

Кортеж президента Петра Порошенко поздно вечером заметили у ворот здания СБУ на Владимирской.

Об этом написал журналист Михаил Ткач в facebook.

"А теперь Президент и Кононенко приехали в СБУ. Только что видел как заезжал президентский кортеж в ворота на Владимирской", - сообщил он.

Ткач уточнил, что у здания СБУ также припаркован автомобиль, на котором ездит заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

В 23.40 автомобиль Кононенка стоял возле Кабинета министров, сообщил журналист.