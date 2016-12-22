Порошенко и Кононенко ночью приехали в СБУ

58658 просмотров
6
Четверг, 22 декабря 2016, 01:56

Кортеж президента Петра Порошенко поздно вечером заметили у ворот здания СБУ на Владимирской.

Об этом написал журналист Михаил Ткач в facebook.

"А теперь Президент и Кононенко приехали в СБУ. Только что видел как заезжал президентский кортеж в ворота на Владимирской", - сообщил он.

Ткач уточнил, что у здания СБУ также припаркован автомобиль, на котором ездит заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

В 23.40 автомобиль Кононенка стоял возле Кабинета министров, сообщил журналист.

Темы: Порошенко Кононенко СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко помиловал 9 осужденных 21 декабря 2016, 23:00
Порошенко и Яценюк прибыли в Раду - нардеп 21 декабря 2016, 02:04
Онищенко заявил, что полиграф подтвердил правдивость его обвинений 20 декабря 2016, 16:42
powered by lun.ua
Комментарии — 6
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.57.222.---scs11122.12.2016 12:08
ray franklin:
scs111:
такі як ви це біда України
Да вы что. В том то и проблема Украины в огромном количестве ослов которыми манипулируют далеко не идеальные журналисты
ОтветитьС цитатой
IP: 193.170.127.---ray franklin22.12.2016 11:21
scs111:
такі як ви це біда України
ОтветитьС цитатой
IP: 193.170.127.---ray franklin22.12.2016 11:20
Svetlana Lyashenko:
з восьмої ранку порохоботи вже працюють, не жаліють себе
ОтветитьС цитатой
IP: 37.57.222.---scs11122.12.2016 09:30
Ткач прям таки случайно ехал в такси, не поленился и вернулся, ну кто тебе верит надо быть на столько ограниченным на ум что бы верить этим продажным журналистам. А по Кононенко ну он зам главы фракции БПП, и он может с кем-то встречается. Это за вашим спонсором Григоришиным невозможно отследить как он в кремль ездит, любопытному журналисту голову отобьют.
И ещё недоТеач, кал проверил уже у Кононенко?
ОтветитьС цитатой
IP: 46.174.166.---obuhov22.12.2016 09:00
Кононенко: Не бережешь ты себя Петр Алексеевич, нагрузка у нас большая, отдохнуть тебе нада
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Государство вернет деньги, вложенные в Приватбанк - Шлапак
Савченко исключили из парламентской делегации в ПАСЕ
Печерский суд разрешил следователю забрать у Путина письма Януковича
Использования запрещенного оружия на Донбассе выросло на 300% – Хуг
Все новости
Образование

Технологическая реформа обучения против "треугольника смерти" украинского образования

Опыт Британии

Как рождаются английские принцессы