Порошенко и Кононенко ночью приехали в СБУ
Кортеж президента Петра Порошенко поздно вечером заметили у ворот здания СБУ на Владимирской.
Об этом написал журналист Михаил Ткач в facebook.
"А теперь Президент и Кононенко приехали в СБУ. Только что видел как заезжал президентский кортеж в ворота на Владимирской", - сообщил он.
Ткач уточнил, что у здания СБУ также припаркован автомобиль, на котором ездит заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.
В 23.40 автомобиль Кононенка стоял возле Кабинета министров, сообщил журналист.
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scs111:
такі як ви це біда України
такі як ви це біда України
з восьмої ранку порохоботи вже працюють, не жаліють себе
И ещё недоТеач, кал проверил уже у Кононенко?