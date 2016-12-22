СМИ: Российские хакеры атаковали Демпартию США и силы АТО одинаковым вирусом

Американские эксперты в области кибербезопасности заявляют, что якобы связанная с Россией хакерская группа Fancy Bears использовала один и тот же вирус для атаки на Демократическую партию США и на украинских военных.

Как пишет американская пресса, соответствующий доклад подготовили эксперты компании CrowdStrike, занимающейся продажей программного обеспечения для защиты от хакерских атак.



По их мнению, Fancy Bears разработали вредоносную программу для отслеживания координат артиллерийских установок, которые украинская армия разместила на востоке страны.



Вирус проникал в специальное приложение для Android, которое украинские военные использовали для наведения артиллерийского огня, и определял местонахождение установок, говорится в докладе CrowdStrike.



При этом газета "Уолл-стрит джорнел" отмечает, что авторам доклада не удалось найти доказательств того, что именно российские военные использовали информацию, добытую хакерами из этого приложения.

Они подкрепляют свою теорию лишь открытыми данным о потерях артиллерийских подразделений украинской армии, которые, по их мнению, говорят о том, что российские военные знали координаты установок.



В CrowdStrike делают вывод о том, что предполагаемое использование одного и того же вируса против украинской армии и против демократов в США указывает на связь хакеров из Fancy Bears с российскими властями.



По данным CrowdStrike, версия данной вредоносной программы использовалась и для похищения с данных с серверов Национального комитета Демократической партии США.

Интерфакс-Украина