США ожидают, что новая "тишина" на Донбассе будет длиннее праздников

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Четверг, 22 декабря 2016, 23:13

Официальный Вашингтон приветствовал решение трехсторонней контактной группы об установлении временного прекращения огня на Донбассе в течение периода новогодних и рождественских праздников и выразил надежду на более длительное перемирие.

Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты приветствуют заявление трехстороннего контактной группы по соглашению о прекращении огня на востоке Украины в течение праздников", - заявил он.

Кирби напомнил о последнем всплеск насилия на востоке Украины, когда "объединены российско-сепаратистские силы атаковали позиции украинских сил с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями".

В этой связи представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты обеспокоены подобным развитием событий.

Как известно, в среду члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявляют, что поддерживают режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

Темы: Донбасс США АТО
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