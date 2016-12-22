США сподіваються, що нова "тиша" на Донбасі буде довшою за свята

Офіційний Вашингтон привітав рішення тристоронньої контактної групи про встановлення тимчасового припинення вогню на Донбасі впродовж періоду новорічних і різдвяних свят та висловив сподівання на більш довготривале перемир'я.

Про це заявив у четвер під час брифінгу речник Держдепартаменту США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати вітають заяву трьохсторонньої контактної групи щодо угоди про припинення вогню на сході України впродовж свят", - заявив він.

Кірбі нагадав про останній сплеск насильства на сході України, коли "об'єднані російсько-сепаратистські сили атакували позиції українських сил із застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями".

У цьому зв'язку представник Держдепу зауважив, що Сполучені Штати занепокоєні подібним розвитком подій.

Як відомо, у середу члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України заявляють, що підтримують режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.