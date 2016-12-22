США сподіваються, що нова "тиша" на Донбасі буде довшою за свята

569 переглядів
0
Четвер, 22 грудня 2016, 23:13

Офіційний Вашингтон привітав рішення тристоронньої контактної групи про встановлення тимчасового припинення вогню на Донбасі впродовж періоду новорічних і різдвяних свят та висловив сподівання на більш довготривале перемир'я.

Про це заявив у четвер під час брифінгу речник Держдепартаменту США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати вітають заяву трьохсторонньої контактної групи щодо угоди про припинення вогню на сході України впродовж свят", - заявив він.

Кірбі нагадав про останній сплеск насильства на сході України, коли "об'єднані російсько-сепаратистські сили атакували позиції українських сил із застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями".

У цьому зв'язку представник Держдепу зауважив, що Сполучені Штати занепокоєні подібним розвитком подій.

Як відомо, у середу члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України заявляють, що підтримують режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

Теми: Донбас США АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В штабі розповіли, як бойовики хотіли прорватися на Світлодарській дузі 22 грудня 2016, 18:33
За четвер бойовики вже кілька разів намагалися захопити позиції ЗСУ 22 грудня 2016, 15:22
ЗСУ готові виконувати новий "режим тиші" на Донбасі – штаб АТО 22 грудня 2016, 14:48
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Коломойський вперше прокоментував націоналізацію "Приватбанку"
БПП відгуляла корпоратив разом з Порошенком
Гонтарева: З Приватбанку перед адміністрацією вивели 2,6 мільярда
Трамп заявив, що США повинні збільшити ядерний потенціал
Усі новини
Інтерв'ю

Уляна Супрун: До липня українці мають знайти свого лікаря

Від творців

М'ясна лавка і кафе. Перший заклад у Києві, де відразу приготують м'ясо, яке обрав покупець