Гройсман: Подготовка к Евровидению идет в плановом режиме

Подготовка к Евровидению, которое будет проходить в 2017 году в Киеве, идет в плановом режиме.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе рабочего совещания по вопросам подготовки к конкурсу в четверг, сообщает правительственный портал.

"Владимир Гройсман отметил, что подготовка к песенному конкурсу проходит в плановом режиме и призвал всех ответственных лиц к эффективному сотрудничеству ради успешного проведения конкурса", - говорится в сообщении.

Участники совещания также обсудили вопрос разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, творческую концепцию, место и официальные локации проведения "Евровидения", меры по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения песенного конкурса.

В совещании приняли участие вице-премьер-министры Украины Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Владимир Кистион, министр культуры Евгений Нищук, Киевский мэр Виталий Кличко, председатель госкомитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко.