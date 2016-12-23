Гройсман: Підготовка до Євробачення йде в плановому режимі

388 переглядів
0
П'ятниця, 23 грудня 2016, 06:11

Підготовка до Євробачення, яке буде проходити в 2017 році в Києві, йде в плановому режимі.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час робочої наради з питань підготовки до конкурсу в четвер, повідомляє урядовий портал.

"Володимир Гройсман зазначив, що підготовка до пісенного конкурсу йде в плановому режимі та закликав усіх відповідальних осіб до ефективної співпраці заради успішного проведення конкурсу", - йдеться в повідомленні.

Учасники наради також обговорили питання розробки і прийняття необхідних нормативно-правових актів, творчу концепцію, місце і офіційні локації проведення "Євробачення", заходи щодо забезпечення безпеки під час підготовки та проведення пісенного конкурсу.

У нараді взяли участь віце-прем'єр-міністри України В'ячеслав Кириленко, Павло Розенко і Володимир Кістіон, міністр культури Євген Нищук, Київський міський голова Віталій Кличко, голова держкомітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко.

Теми: Гройсман Євробачення
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нічний ярмарок. Що депутати виторгували в бюджеті на наступний рік 21 грудня 2016, 17:52
Гройсман порадив депутатам вчити матчастину 21 грудня 2016, 09:01
Гройсман скасував візит до Брюсселя. У неділю Кабмін планує "нараду" 18 грудня 2016, 16:14
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Схеми: У НАЗК немає доступу до е-декларацій співробітників СБУ
Коломойський вперше прокоментував націоналізацію "Приватбанку"
БПП відгуляла корпоратив разом з Порошенком
Гонтарева: З Приватбанку перед адміністрацією вивели 2,6 мільярда
Усі новини
Лінки тижня

Про візуальні тренди, моделей зі снігу і про те, які гарні речі існують в світі

Від творців

М'ясна лавка і кафе. Перший заклад у Києві, де відразу приготують м'ясо, яке обрав покупець