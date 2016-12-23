Путин о досрочных выборах в РФ: "Возможно, но нецелесообразно"

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Пятница, 23 декабря 2016, 11:48

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает нецелесообразными досрочные выборы в своей стране.

Во время большой ежегодной конференции Путина в Москве журналист "Wall Street Journal" спросил, возможны ли досрочные выборы президента в следующем году.

Российский президент парировал вопросом, в какой стране.

Когда журналист уточнил, что речь об РФ, Путин ответил с улыбкой: "Возможно, но нецелесообразно".

Алена Рощенко, УП

Темы: Росcия Путин виборы
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