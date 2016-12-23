Светлодарская дуга: Штурмов пока не было, боевики бьют запрещенным оружием

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Пятница, 23 декабря 2016, 12:03

Ночью боевики обстреливали Мироновку из запрещенноого Минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщил пресс-секретарь оперативно-тактического группировки "Донецк" Иван Кривой в своем Facebook.

"С 2 по 2:30 ночи враг снова обстрелял село Мироновку из запрещенного минскими соглашениями ствольной артиллерии. В целом по населенному пункту оккупанты выпустили девятнадцать 152 мм снарядов", - сообщил он.

В свою очередь в комментарии "Украинской правде" пресс-офицер подразделения, которое держит позиции на Светлодарской дуге, сообщил, что ситуация остается напряженной, но контролируемой.

"Ночью штурмов не было, были обстрелы из ствольной артиллерии 122 мм калибра и из минометов калибром 120 мм и 82 мм. Наши дают отпор из стрелкового оружия, БМП, пулеметов, гранатометов, то есть оружия, не запрещенного минскими соглашениями", - сказал он.

По его словам, как правило, ситуация выглядит так: боевики обстреливают наши позиции, село Луганское, а иногда бьют 152 мм, фактически поражая гражданские позиции, которые находятся немного в тылу.

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