Світлодарська дуга: Штурмів поки не було, бойовики б'ють із забороненої зброї

Вночі бойовики обстрілювали Миронівку із забороненої Мінськими угодами зброї.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угрупування "Донецьк" Іван Кривий у своєму Facebook.

"Із 2 по 2:30 годину ночі ворог знову обстріляв село Миронівку із забороненої Мінськими угодами ствольної артилерії. Загалом по населеному пунктові окупанти випустили дев'ятнадцять 152 мм снарядів", - повідомив він.

У свою чергу в коментарі Українській правді прес-офіцер підрозділу, який тримає позиції на Світлодарській дузі, повідомив, що ситуація залишається напруженою, але контрольованою.

"Вночі штурмів не було, були обстріли зі ствольної артилерії 122 мм калібру і з мінометів калібром 120 мм і 82 мм. Наші дають відсіч зі стрілецької зброї, БМП, кулеметів, гранатометів, тобто зброї, не забороненої Мінськими угодами", - сказав він.

Він додав, що зазвичай ситуація виглядає так: бойовики обстрілюють наші позиції, село Луганське, а час від часу б'ють 152 мм, фактично вражаючи цивільні позиції, які знаходяться трохи в тилу.

Оксана Коваленко, УП