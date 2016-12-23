Порошенко призвал Россию обеспечить тишину на Донбассе

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Пятница, 23 декабря 2016, 19:16

Президент Петр Порошенко призвал Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, который должен начаться с 00 часов 24 декабря 2016 года.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на Facebook.

"Приветствую достижение в рамках Трехсторонней контактной группы, в ответ на мою инициативу, договоренности по внедрению дополнительных мер по установлению устойчивого и бессрочного режима всеобъемлющего прекращения огня начиная с 00 часов 24 декабря 2016 года", - сказано в сообщении.

Президент рассчитывает, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться в преддверии новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе получит постоянный характер.

"Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие Минские договоренности. Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также имплементации других договоренностей, в частности относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории", - подчеркнул Порошенко.

Украинская правда

Темы: Порошенко Росcия
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