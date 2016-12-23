Порошенко закликав Росію забезпечити тишу на Донбасі

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 19:16

Президент Петро Порошенко закликав Росію забезпечити неухильне дотримання режиму припинення вогню, який має розпочатися з 00 годин 24 грудня 2016 року.

Про це йдеться у його заяві, розміщеній на Facebook.

"Вітаю досягнення у рамках Тристоронньої контактної групи, у відповідь на мою ініціативу, домовленості щодо впровадження додаткових заходів зі встановлення сталого та безстрокового режиму всеохоплюючого припинення вогню починаючи з 00 годин 24 грудня 2016 року", - сказано у повідомленні.

Президент розраховує, що завдяки цим заходам, які реалізовуватимуться напередодні новорічних та різдвяних свят, режим припинення вогню на Донбасі набуде постійного характеру.

"Україна підтверджує готовність виконати як цю, так і інші Мінські домовленості. Закликаю Росію забезпечити неухильне дотримання режиму припинення вогню, а також імплементацію інших домовленостей, зокрема щодо невідкладного звільнення заручників та незаконно утримуваних осіб, у тому числі на російській території", - наголосив Порошенко.

Українська правда

Теми: Порошенко Росія
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