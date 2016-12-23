Новолуганское перешло под контроль ВСУ - комбат
Поселок Новолуганское перешел под контроль Вооруженных сил Украины.
Об этом на своей Facebook-странице сообщил комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.
"Ну здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по взятию под контроль города Новолуганское. Сходу. Без потерь. Привет сепары...", - написал он.
В эфире 112 канала Власенко рассказал, что украинские военные взяли господствующие высоты и зашли к населенному пункту.
Украинская правда
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21 (по Киеву) ВСУ накрыли свежепереброшенный артдивизион орков под п.Каютино, между Углегорском и Енакиево. карта!
Как говорят в народе:"Мелочь,а приятно!!"
Так сложилась жизнь,что слежу за событиями в Украине "со стороны".... И ГОРЖУСЬ УКРАИНЦАМИ! Украинцы стали нацией....!! И верю,что будет у вас европейское государство! Только не сдавайтесь и поймите ,что никто вам "на блюде" не принесёт ничего! Всё самим выгрызать придётся. НО -ВЫ СПРАВИТЕСЬ и я в это верю....
Бойовики терористи із воєнторгу Путіна-Кирила вже самі побачили, що все це цілковита авантюра і активно грабують місцеве населення, перед кінцем і масовою втечею.
Оккупированное Дебальцево сейчас почти без света. По городу в немалом количестве взламывают квартиры сбежавших, в основном коллаборантов. Местная полиция на сообщения - не реагирует!
Так, знакомая на мкр.Восточном видела, как у соседей камуфляжники без шевронов взломали квартиру и выносят вещи. Позвонила: полиция - на морозе, "ваше обращение принято"... За полчаса так никто и не подъехал. Взломщики спокойно награбили и уехали на джипе без номеров.
Пообщалась со знакомыми: подобное видят и на Коммунистической, и на Ватутина... практически везде грабители: в камуфляже без шевронов!
Не скрою: если это квартиры пособничков - то искренне рад развитию событий: и орколизунов на "нажитое непосильным трудом" подстригут, и, главное - неокончательно заватненные жители, наблюдая этот беспредел - прозревают!
Знаковое событие!
21 (по Киеву) ВСУ накрыли свежепереброшенный артдивизион орков под п.Каютино, между Углегорском и Енакиево. карта!
Alexandr Chernov facebook