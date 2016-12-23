Новолуганское перешло под контроль ВСУ - комбат

37360 просмотров
10
Пятница, 23 декабря 2016, 22:44

Поселок Новолуганское перешел под контроль Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.

"Ну здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по взятию под контроль города Новолуганское. Сходу. Без потерь. Привет сепары...", - написал он.

В эфире 112 канала Власенко рассказал, что украинские военные взяли господствующие высоты и зашли к населенному пункту.

Украинская правда

Темы: Вооруженные силы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Обама подписал оборонный бюджет США с $350 млн помощи Украине 24 декабря 2016, 02:33
В штабе АТО подтвердили гибель военного, который считался пленным 23 декабря 2016, 18:50
Американские беспилотники непригодны в условиях конфликта на Донбассе - Хазин 22 декабря 2016, 03:22
powered by lun.ua
Комментарии — 10
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.75.201.---Oleg Yatskar24.12.2016 07:55
слышь ты чмо коларадское, Эдик долбанный ...а ну ка быстро вали к своим духовным братьям в Пидораху, там по ходу не только Боярышник раздают но и всех на на бутылочку садят - спеши, здесь предателям и кремлевским ботам делать нечего!!!
ОтветитьС цитатой
IP: 146.185.182.---Суржик Эдуард24.12.2016 07:27
В этом селе была украинская администрация, висел укр флаг, были укр пенсии и зарплаты, было укр снабжение. НО не было ни чьих войск и был мир!!! Теперь благодаря этим освободителям будет война.
ОтветитьС цитатой
IP: 89.16.150.---Русскаяукраинка 24.12.2016 04:03
Adam Viter:
Adam Viter:
21 (по Киеву) ВСУ накрыли свежепереброшенный артдивизион орков под п.Каютино, между Углегорском и Енакиево. карта!

Как говорят в народе:"Мелочь,а приятно!!"
Так сложилась жизнь,что слежу за событиями в Украине "со стороны".... И ГОРЖУСЬ УКРАИНЦАМИ! Украинцы стали нацией....!! И верю,что будет у вас европейское государство! Только не сдавайтесь и поймите ,что никто вам "на блюде" не принесёт ничего! Всё самим выгрызать придётся. НО -ВЫ СПРАВИТЕСЬ и я в это верю....
ОтветитьС цитатой
IP: 178.92.10.---Adam Viter24.12.2016 01:36
Це значна перемога в битві зі злом.
Бойовики терористи із воєнторгу Путіна-Кирила вже самі побачили, що все це цілковита авантюра і активно грабують місцеве населення, перед кінцем і масовою втечею.
ОтветитьС цитатой
IP: 178.92.10.---Adam Viter24.12.2016 01:29
Свежачок о "русЬком мире"!
Оккупированное Дебальцево сейчас почти без света. По городу в немалом количестве взламывают квартиры сбежавших, в основном коллаборантов. Местная полиция на сообщения - не реагирует!
Так, знакомая на мкр.Восточном видела, как у соседей камуфляжники без шевронов взломали квартиру и выносят вещи. Позвонила: полиция - на морозе, "ваше обращение принято"... За полчаса так никто и не подъехал. Взломщики спокойно награбили и уехали на джипе без номеров.
Пообщалась со знакомыми: подобное видят и на Коммунистической, и на Ватутина... практически везде грабители: в камуфляже без шевронов!
Не скрою: если это квартиры пособничков - то искренне рад развитию событий: и орколизунов на "нажитое непосильным трудом" подстригут, и, главное - неокончательно заватненные жители, наблюдая этот беспредел - прозревают!
Знаковое событие!
21 (по Киеву) ВСУ накрыли свежепереброшенный артдивизион орков под п.Каютино, между Углегорском и Енакиево. карта!
Alexandr Chernov facebook
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Ющенко: в Межигорье собиралась жить Тимошенко
Оригинальность "амбарной книги" ПР подтверждена доказательствами - НАБУ
Из-за обстрела боевиков Авдеевка снова осталась без воды
Польское правительство лишило финансирования портал украинской общины prostir.pl
Все новости
Музыка

10 самых громких украинских альбомов года

Новый год

Дарт Вейдер и мальчики-каратели. Какие костюмы украинцы ищут на Новый год