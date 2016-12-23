Новолуганское перешло под контроль ВСУ - комбат

Поселок Новолуганское перешел под контроль Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.

"Ну здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по взятию под контроль города Новолуганское. Сходу. Без потерь. Привет сепары...", - написал он.

В эфире 112 канала Власенко рассказал, что украинские военные взяли господствующие высоты и зашли к населенному пункту.

Украинская правда