Новолуганське перейшло під контроль ЗСУ - комбат

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 22:44

Селище Новолуганське перейшло під контроль Збройних сил України.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив комбат підрозділу батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко.

"Ну здрастуй, Світлодарська дуга. Сьогодні батальйоном "Донбас Україна" успішно проведена зухвала операція зі взяття під контроль міста Новолуганське. Одразу. Без втрат. Привіт, сепари", - написав він.

В ефірі 112 каналу Власенко розповів, що українські військові взяли панівні висоти й зайшли до населеного пункту.

Українська правда

Теми: Збройні сили
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Коментарі — 10
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IP: 93.75.201.---Oleg Yatskar24.12.2016 07:55
слышь ты чмо коларадское, Эдик долбанный ...а ну ка быстро вали к своим духовным братьям в Пидораху, там по ходу не только Боярышник раздают но и всех на на бутылочку садят - спеши, здесь предателям и кремлевским ботам делать нечего!!!
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IP: 146.185.182.---Суржик Эдуард24.12.2016 07:27
В этом селе была украинская администрация, висел укр флаг, были укр пенсии и зарплаты, было укр снабжение. НО не было ни чьих войск и был мир!!! Теперь благодаря этим освободителям будет война.
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IP: 89.16.150.---Русскаяукраинка 24.12.2016 04:03
Adam Viter:
Adam Viter:
21 (по Киеву) ВСУ накрыли свежепереброшенный артдивизион орков под п.Каютино, между Углегорском и Енакиево. карта!

Как говорят в народе:"Мелочь,а приятно!!"
Так сложилась жизнь,что слежу за событиями в Украине "со стороны".... И ГОРЖУСЬ УКРАИНЦАМИ! Украинцы стали нацией....!! И верю,что будет у вас европейское государство! Только не сдавайтесь и поймите ,что никто вам "на блюде" не принесёт ничего! Всё самим выгрызать придётся. НО -ВЫ СПРАВИТЕСЬ и я в это верю....
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IP: 178.92.10.---Adam Viter24.12.2016 01:36
Це значна перемога в битві зі злом.
Бойовики терористи із воєнторгу Путіна-Кирила вже самі побачили, що все це цілковита авантюра і активно грабують місцеве населення, перед кінцем і масовою втечею.
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IP: 178.92.10.---Adam Viter24.12.2016 01:29
Свежачок о "русЬком мире"!
Оккупированное Дебальцево сейчас почти без света. По городу в немалом количестве взламывают квартиры сбежавших, в основном коллаборантов. Местная полиция на сообщения - не реагирует!
Так, знакомая на мкр.Восточном видела, как у соседей камуфляжники без шевронов взломали квартиру и выносят вещи. Позвонила: полиция - на морозе, "ваше обращение принято"... За полчаса так никто и не подъехал. Взломщики спокойно награбили и уехали на джипе без номеров.
Пообщалась со знакомыми: подобное видят и на Коммунистической, и на Ватутина... практически везде грабители: в камуфляже без шевронов!
Не скрою: если это квартиры пособничков - то искренне рад развитию событий: и орколизунов на "нажитое непосильным трудом" подстригут, и, главное - неокончательно заватненные жители, наблюдая этот беспредел - прозревают!
Знаковое событие!
21 (по Киеву) ВСУ накрыли свежепереброшенный артдивизион орков под п.Каютино, между Углегорском и Енакиево. карта!
Alexandr Chernov facebook
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