На админгранице с Крымом активизировалась российская авиация - пограничники

В пятницу на админгранице с оккупированным Крымом наблюдалась активизация российской авиации.

В частности, пограничники Бердянского и Херсонского отрядов зафиксировали полет 5 вертолетов оккупантов, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Ми-8 вооруженных сил России двигались над территорией оккупированной полуострова вдоль админграницы без ее пересечения. Во всех случаях пограничники информировали взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, сообщили в Госпогранслужбе, вблизи административной границы наблюдалось незначительное перемещение российской военной техники и фиксировалось движение катеров на воздушных подушках на морском участке, из которых осуществлялась высадка и посадка людей рядом с позициями оккупантов.

Украинская правда