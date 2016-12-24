На адмінмежі з Кримом активізувалася російська авіація – прикордонники

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Субота, 24 грудня 2016, 09:52

У п'ятницю на адмінмежі з окупованим Кримом спостерігалася активізація російської авіації.

Зокрема, прикордонники Бердянського та Херсонського загонів зафіксували політ 5 вертольотів окупантів, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Мі-8 збройних сил Росії рухалися над територією окупованого півострову вздовж адмінмежі без її перетинання. У всіх випадках прикордонники інформували взаємодіючі підрозділи Збройних сил України.

Крім того, повідомили в Держприкордонслужбі, поблизу адміністративної межі спостерігалося незначне переміщення російської військової техніки та фіксувався рух катерів на повітряних подушках на морській ділянці, з яких здійснювалася висадка та посадка людей поряд з позиціями окупантів.

Українська правда

Теми: Крим
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