Полиция показала последствия обстрелов Торецка и Светлодарска
В пятницу вечером в 21.50 с. Северное на окраине города Торецк подверглось обстрелу со стороны боевиков.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в настоящее время зафиксировано повреждение двух домов по ул. А. Кошевого, повреждены окна, крыши зданий и ограждение. Жертв и пострадавших нет.
Работа по фиксации разрушений и оказанию помощи мирным жителям продолжается.
Эти события квалифицированы по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, в пятницу в 22.50 обстрелу со стороны боевиков подвергся город Светлодарск.
Снаряды попали около многоэтажного жилого дома. Повреждены окна и двери.
Также осколками снаряда поврежден служебный автомобиль полиции, который находился возле пункта полиции. Работа по фиксации разрушений и оказанию помощи мирным жителям продолжается.
По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда
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