Полиция показала последствия обстрелов Торецка и Светлодарска

В пятницу вечером в 21.50 с. Северное на окраине города Торецк подверглось обстрелу со стороны боевиков.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в настоящее время зафиксировано повреждение двух домов по ул. А. Кошевого, повреждены окна, крыши зданий и ограждение. Жертв и пострадавших нет.

Торецк Все фото пресс-службы Нацполиции

Работа по фиксации разрушений и оказанию помощи мирным жителям продолжается.

Эти события квалифицированы по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в пятницу в 22.50 обстрелу со стороны боевиков подвергся город Светлодарск.

Снаряды попали около многоэтажного жилого дома. Повреждены окна и двери.

Светлодарск

Также осколками снаряда поврежден служебный автомобиль полиции, который находился возле пункта полиции. Работа по фиксации разрушений и оказанию помощи мирным жителям продолжается.

По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда