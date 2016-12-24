Поліція показала наслідки обстрілів Торецька і Світлодарська
У п'ятницю ввечері о 21.50 с. Північне на околиці міста Торецьк зазнало обстрілу з боку бойовиків.
Як повідомляє прес-служба Нацполіції, на теперішній час зафіксовано пошкодження двох будинків по вул. О. Кошевого, пошкоджено вікна, дахи будівель та огорожу. Жертв та постраждалих немає.
Робота з фіксації руйнувань та надання допомоги мирним мешканцям триває.
Ці події кваліфіковано за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
Крім того, у п'ятницю о 22.50 обстрілу з боку бойовиків зазнало місто Світлодарськ.
Снаряди потрапили біля багатоповерхового житлового будинку. Пошкоджено вікна та двері.
Також осколками снаряду пошкоджено службовий автомобіль поліції, який знаходився біля пункту поліції. Робота з фіксації руйнувань та надання допомоги мирним мешканцям триває.
За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
Українська правда
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