Поліція показала наслідки обстрілів Торецька і Світлодарська

6019 переглядів
0
Субота, 24 грудня 2016, 12:09

У п'ятницю ввечері о 21.50 с. Північне на околиці міста Торецьк зазнало обстрілу з боку бойовиків.

Торецьк
Торецьк
Всі фото прес-служби Нацполіції

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, на теперішній час зафіксовано пошкодження двох будинків по вул. О. Кошевого, пошкоджено вікна, дахи будівель та огорожу. Жертв та постраждалих немає.

 

Робота з фіксації руйнувань та надання допомоги мирним мешканцям триває.

 

Ці події кваліфіковано за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Крім того, у п'ятницю о 22.50 обстрілу з боку бойовиків зазнало місто Світлодарськ.

Снаряди потрапили біля багатоповерхового житлового будинку. Пошкоджено вікна та двері.

Світлодарськ
Світлодарськ

Також осколками снаряду пошкоджено службовий автомобіль поліції, який знаходився біля пункту поліції. Робота з фіксації руйнувань та надання допомоги мирним мешканцям триває.

 

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: одного бійця поранено, четверо отримали контузію 24 грудня 2016, 12:45
"Тиша" на Донбасі: бойовики здійснили вже 5 обстрілів 24 грудня 2016, 11:30
Глава МЗС Британії закликав дотримуватися перемир'я на Донбасі 24 грудня 2016, 10:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Оригінальність "амбарної книги" ПР підтверджено доказами – НАБУ
Через обстріл бойовиків Авдіївка знову залишилася без води
Польський уряд позбавив фінансування портал української громади prostir.pl
АТО: одного бійця поранено, четверо отримали контузію
Усі новини
Рік незалежного театру

Найгучніші проекти, скандали та особистості

Фото

Обрано найкращі арт-інсталяції 2016 року