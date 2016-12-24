"Оборонный закон", подписанный Обамой, расширяет действие "закона Магнитского" на весь мир

Подписанный президентом США Бараком Обамой закон о расходах на военные нужды в 2017 году расширяет действие так называемого "закона Магнитского" на весь мир и предусматривает введение санкций против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушению прав человека.

Как пишет "Радио Свобода", таким образом, президент может ввести санкции против любого иностранца, ответственного за внесудебные убийства, пытки и другие грубые нарушения прав человека.

Ограничительные меры касаются частной собственности и банковских счетов на территории США, а также предусматривают запрет на въезд в страну.

Закон также позволяет вводить санкции против чиновников или представителей их ближайшего окружения, причастных к актам коррупции и взяточничества.

Действие постановления распространяется на 6-летний период, однако ограничения в отношении физических лиц имеют бессрочный характер и могут быть отменены только по решению главы американского государства, пишет DW.

Как известно, Вашингтон создал санкционный список, в который попали российские должностные лица, которые могли быть причастны к смерти юриста британского инвестиционного фонда Сергея Магнитского в московском СИЗО. Фигурантам "списка Магнитского" запрещен въезд в США. Теперь аналогичные меры могут быть применены в отношении гражданина любой страны.

Аналогичные законодательные инициативы рассматриваются также в других странах, в т.ч. представленная в британском парламенте "поправка Магнитского" и канадский законопроект под названием "Глобальный закон Магнитского", а также "закон Магнитского", принятый парламентом Эстонии.

Документ запрещает выделять средства на военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока Конгрессу не представят доказательства того, что Россия освободила оккупированную территорию Украины и прекратила агрессивные действия, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и стран-членов НАТО.