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Нижняя палата Конгресса США  ограничила Пентагон в сотрудничестве з РФ

Пятница, 2 декабря 2016, 19:58

Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет, ограничивающий сотрудничество с Россией в военных вопросах. 

За данное решение проголосовали 375 конгрессменов, 34 высказались против.

Документ запрещает выделять средства на военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока Конгрессу не представят доказательства того, что Россия освободила "оккупированную территорию Украины" и прекратила "агрессивные действия, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и стран-членов НАТО". 

Законопроект также запрещает Пентагону осуществлять любые действия, которые могут показать признание российского суверенитета в Крыму.

"Двустороннее военное сотрудничество представляется необоснованным до тех пор, пока Россия продолжает проявлять агрессию и запугивать партнеров и союзников США в Европе", — говорится в заключении профильного комитета палаты по делам Вооруженных сил.

Для возобновления возможности сотрудничества с Пентагоном России нужно выполнять условия минских договоренностей и предпринимать шаги для достижения целей, поставленных в них.

Накануне палата представителей США одобрила законопроект о создании специального комитета для борьбы с "тайным влиянием России на другие страны и народы".

Комитет должен будет проводить встречи на регулярной основе, каждый год отчитываться перед Конгрессом о проделанной работе, в частности, сообщать о предпринимаемых российскими властями попытках оказывать влияние и ключевых инициативах самого комитета. 

Бюджет разведсообщества США в 2017 году должен составить около $70,3 млрд.

Новая газета

Темы: СШАРосcия
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