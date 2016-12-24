Полиция в Мариуполе запустила систему видеоконтроля за порядком

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Суббота, 24 декабря 2016, 17:27

В Мариуполе начала работу система видеоконтроля за ситуацией в городе.

Как сообщили в Нацполиции, система функционирует на базе Единого сервисно-аналитического центра (UASC), созданного при управлении полиции Донбасса.

"С помощью 37 камер, установленных на улицах Мариуполя, полицейские смогут в режиме реального времени отслеживать перемещение автомобилей, находящихся в розыске. В частности, речь идет о розыске похищенных авто, а также транспортных средств, водители которых нарушили ПДД или причастны к совершению преступления", - отметили в НП.

В перспективе количество камер будет увеличено до 70.

По данным полиции, система фиксирует и обрабатывает данные по окружающей обстановки, о типе, марке, модели и цвет автомобиля, его номерной знак. Также система позволяет проводить поиск совпадений по лицам и т.п.

Как отметил глава МВД Арсен Аваков, в полиции рассчитывают, что это приведет к резкому снижению уличной преступности и угонов.

При этом он опроверг возможные утверждения о потере конфиденциальности.

"Все эти процедуры - в рамках действующего законодательства. Эти данные будут доступны исключительно тогда, когда совершаются правонарушения", - заявил Аваков.

Темы: Мариуполь полиция
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