Пропагандисты РФ "вбрасывают" в украинские СМИ призывы восстановить отношения с Россией

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Суббота, 24 декабря 2016, 22:35

Российские пропагандисты внедряют в Украине технологию "вбросов" в СМИ петиций с призывом "во что бы то ни стало восстановить экономические отношения с Россией, чтобы спасти экономику Украины".

Как пишет "Детектор Медиа", технологию в течение нескольких месяцев внедряют через целый ряд ряд СМИ, среди которых - сайты "Таймер", "Комментарии", "112 Украина", "Украинские новости", "Подробности.ua", "Голос.ua", "Корреспондент", "АиФ в Украине", Вести.ua" и другие.

"С конца лета в украинских и российских СМИ была размещена целая серия заявлений украинских депутатов, которые призывали восстанавливать экономические отношения с Россией", - отмечает издание. Среди тех, кто выступал с такими призывами - экс-глава Одесской ОГА, депутат от "Оппоблока" Николай Скорик, внефракционных депутата Евгений Мураев и Яков Безбах, представитель группы "Возрождение" в ВР Антон Киссе, депутат от БПП Олег Недава, депутат Одесского облсовета от "Оппоблока" Виктор Баранский.

В октябре российский ресурс "Украина.Ru" опубликовал интервью олигарха Дмитрия Фирташа, в котором он настаивает на необходимости восстановления экономических связей с РФ, иначе "Украину ждет коллапс".

"Новости с теми же заголовками и текстом, на сайте "Таймер", регулярно публиковались и в российских СМИ, в первую очередь - на сайте "Лента.ру", где новости о заявлениях украинских депутатов слово в слово повторяют украинские новости, "ТАСС", а также на сайтах "Российская газета", Взгляд.ру" и других, вплоть до "Лайф.ру" и "Первого канала"... также внимание этим "петициям" уделил лично Виктор Медведчук, который в своем ЖЖ подробно описал, сколько и каких предприятий "обратились" к Порошенко", - сообщает "Детектор Медиа".

Кроме заявлений депутатов в СМИ стали появляться призывы и петиции к президенту Петру Порошенко от различных трудовых коллективов и компаний с требованием "наладить экономические связи с Россией".

Отмечается, что некоторые обнародованные "петиции" были размещены на сайтах, созданных за несколько дней до размещения на них информации, например, петиция харьковского ЗАО "Индустриальная научно-технологическая компания "ИНТЕК", обращение коллектива "Карпатнефтехим" (украинская "дочка" российского "Лукойла"), или петиция компании "Евронасіння" на ее сайте.

Как отмечает СМИ, предприятия "Карпатнефтехим", "Племзавод "Степной" и Лихачевский комбинат хлебопродуктов, "петиции" которых были обнародованы, сообщили, что ничего не подписывали и давали опровержение, однако эти опровержения "дальше местной прессы не пошли".

"В декабре на сайтах облсоветов Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областей и на сайте горсовета Кропивницкого появились петиции, в которых уже жители областей якобы также призывают срочно восстановить отношения с РФ. Все петиции быстро набрали необходимое количество голосов и преодолели барьер, необходимый для обсуждения на заседаниях советов. Однако сайт "СтопФейк" отмечает, что петиции областей имеют признаки того, что создавались не жителями этих регионов, а результаты голосования были сфальсифицированы", - пишет СМИ.

Как известно, "Корреспондент" и "АиФ" входят в холдинг "УМХ", который в 2013 году был продан финансисту "Семьи" Януковича, бежавшему в 2014 году в РФ, Сергею Курченко. "Таймер", по сообщениям СМИ, принадлежит экс-депутату, который также бежал в РФ - Игорю Маркову, "Голос.ua" входит в сферу влияния семьи Петра Симоненко, а "Украинские новости" - в медиагруппу "Интер", совладельцем которой является олигарх Дмитрий Фирташ вместе депутатом от "Оппоблока" Сергеем Левочкиным.

Темы: пропаганда Росcия СМИ
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