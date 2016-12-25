РФ предупредила Польшу о сносе памятников: отношения между странами ухудшатся

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 05:37

Россия переживает, что из-за готовящихся поправок к польскому законодательству, запрещающему "пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя", в Польше могут снести российские и советские памятники, вследствие чего отношения между странами ухудшатся.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"Нам известно о готовящихся поправках к польскому законодательству, запрещающему "пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя". Их принятие откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше. Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях", - говорится в заявлении.

В МИД РФ также отметили, что на днях в польском городе Ланьцут начался демонтаж памятника Благодарности советским воинам. Российская сторона заявляет, что никаких консультаций с РФ, как того требуют международно-правовые обязательства Варшавы, по этому поводу проведено не было.

Темы: Росcия Польша
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