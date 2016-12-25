РФ попередила Польщу про знесення пам'ятників: відносини між країнами погіршаться

7733 перегляди
0
Неділя, 25 грудня 2016, 05:37

Росія переживає, що через поправки до польського законодавства, що забороняють "пропаганду комунізму або іншого тоталітарного ладу", в Польщі можуть знести російські та радянські пам'ятники, внаслідок чого відносини між країнами погіршаться.

Про це йдеться в коментарі МЗС РФ.

"Нам відомо про підготовку поправок до польського законодавства, що забороняє "пропаганду комунізму або іншого тоталітарного ладу". Їх прийняття відкриє шлях до масового винищення радянських/російських пам'ятників в Польщі. Хочемо рішуче застерегти польську сторону від такого необдуманого кроку, щоб уникнути додаткових ускладнень в наших і без того непростих двосторонніх відносинах", - йдеться в заяві.

У МЗС РФ також зазначили, що на днях в польському місті Ланьцут почався демонтаж пам'ятника Подяки радянським воїнам. Російська сторона заявляє, що ніяких консультацій з РФ, як того вимагають міжнародно-правові зобов'язання Варшави, з цього приводу проведено не було.

Теми: Росія Польща
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Радник Обами назвав Китай більшою загрозою, ніж РФ 25 грудня 2016, 03:31
Пропагандисти з РФ "вкидають" в українські ЗМІ заклики відновити відносини з Росією 24 грудня 2016, 22:35
Польща вимагає від РФ записи розмов з літака, що розбився під Смоленськом 24 грудня 2016, 20:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рятувальники не знаходять живих на місці падіння Ту-154 - ЗМІ
У Росії впав Ту-154, на борту військові, артисти, преса
Кононенка помітили у Відні разом зі Злочевським - журналіст
Нетаньяху скасував візит Гройсмана до Ізраїлю через підтримку резолюції Радбезу ООН
Усі новини
Освіта

Технологічна реформа навчання проти "трикутника смерті" української освіти

Be Very Special

Георгій Сагитов про те, чому його першим татуюванням став штрих-код пива