РФ попередила Польщу про знесення пам'ятників: відносини між країнами погіршаться

Росія переживає, що через поправки до польського законодавства, що забороняють "пропаганду комунізму або іншого тоталітарного ладу", в Польщі можуть знести російські та радянські пам'ятники, внаслідок чого відносини між країнами погіршаться.

Про це йдеться в коментарі МЗС РФ.

"Нам відомо про підготовку поправок до польського законодавства, що забороняє "пропаганду комунізму або іншого тоталітарного ладу". Їх прийняття відкриє шлях до масового винищення радянських/російських пам'ятників в Польщі. Хочемо рішуче застерегти польську сторону від такого необдуманого кроку, щоб уникнути додаткових ускладнень в наших і без того непростих двосторонніх відносинах", - йдеться в заяві.

У МЗС РФ також зазначили, що на днях в польському місті Ланьцут почався демонтаж пам'ятника Подяки радянським воїнам. Російська сторона заявляє, що ніяких консультацій з РФ, як того вимагають міжнародно-правові зобов'язання Варшави, з цього приводу проведено не було.