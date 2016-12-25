Движение метро в Киеве восстановлено. На месте пожара обнаружено тело

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 15:16

Движение на станциях киевского метрополитена "Лесная" и "Черниговская" восстановлено.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

В то же время, на месте пожара на "Дарынке" спасатели обнаружили тело женщины.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер ГУ ГосЧС в г. Киеве Светлана Водолага.

"Во время тушения пожара и разбора сгоревших конструкций в туалете, как и сообщали свидетели, было обнаружено сильно обгоревшее тело женщины. Тело еще находится там, потому что работы по ликвидации пожара еще ведутся. Окончательную информацию о количестве жертв мы сможем сообщить только после полной ликвидации пожара", - сообщила она.

Как известно, ранее из-за пожара на секонд-хенде возле "Дарынка" "Лесная" и "Черниговская" были временно закрыты.

Впоследствии пожар удалось локализовать.

Украинская правда

Темы: Киев
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