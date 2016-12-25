Разведка: Режим перемирия среди боевиков - пьянство, наркотики, саботаж

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 18:57

В рядах боевиков ОРДЛО с начала режима полной "тишины" отмечается резкое снижение уровня дисциплины, увеличение количества случаев пьянства, употребления наркотиков и саботаж выполнения приказов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности речь идет о подразделениях 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ: военнослужащие самовольно оставляют боевые позиции, увеличилось количество нарушений в общественных местах и правонарушений в отношении местного населения.

"24 декабря военнослужащий 6 отдельного мотострелкового полка самовольно покинул место несения службы с оружием, ограбил местный магазин и угрожал оружием гражданским лицам. Группа военнослужащих, находившихся на лечении в местной больнице, употребляли наркотические вещества. Командованием 7 отдельной мотострелковой бригады проводится расследование по данному факту", - сообщили в разведке.

По данным ГУР МОУ, выдача денежного обеспечения боевикам за декабрь перенесена на период после праздничных и выходных дней в 2017 году, "для содержания боевых подразделений в готовности к применению накануне и во время новогодних праздников".

Темы: АТО Минские соглашения
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IP: 70.48.114.---stork25.12.2016 21:12
Українській владі слід би підкинути бандам тон 20 неотруйного шмурдяку. "Свято" продовжилось би надовго.
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