Розвідка: Режим перемир'я серед бойовиків - пияцтво, наркотики, саботаж

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Неділя, 25 грудня 2016, 18:57

У лавах бойовиків ОРДЛО з початку режиму повної "тиші" відмічається різке зниження рівня військової дисципліни серед особового складу, збільшення кількості випадків пияцтва, вживання наркотиків та саботаж виконання наказів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 

Зокрема йдеться про підрозділи 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) та 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ: військовослужбовці самовільно залишають бойові позиції, збільшилась кількість безчинств у громадських місцях та правопорушень щодо місцевого населення. 

"24 грудня військовослужбовець 6 окремого мотострілецького полку самовільно залишив місце несення служби зі зброєю, пограбував місцевий магазин та погрожував зброєю цивільним особам. Група військовослужбовців, які перебували на лікуванні у місцевій лікарні, вживали наркотичні речовини. Командуванням 7 окремої мотострілецької бригади проводиться розслідування за даним фактом", - повідомили у розвідці. 

За даними ГУР МОУ, видача грошового забезпечення бойовикам за грудень перенесено на період після святкових та вихідних днів у 2017 році, "для утримання бойових підрозділів у готовності до застосування напередодні та під час новорічних свят". 

Теми: АТО Мінські угоди
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IP: 70.48.114.---stork25.12.2016 21:12
Українській владі слід би підкинути бандам тон 20 неотруйного шмурдяку. "Свято" продовжилось би надовго.
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